Спорт

Наставник ПСЖ рассказал о главных целях на предстоящий сезон

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 12:45
В ночь на 14 августа в Удине (Италия) состоится матч за Суперкубок УЕФА, где сыграют французский ПСЖ и английский "Тоттенхэм", сообщает Zakon.kz.

Это будет противостояние двух великих клубов, которые в прошлом сезоне стали победителями в двух значимых европейских турнирах.

ПСЖ стал лучшим в Лиге чемпионов УЕФА, а английская дружина не имела себе равных в Лиге Европы. 

Главный тренер "парижан" Луис Энрике не хочет останавливаться на достигнутом и выразил уверенность, что его подопечных ждут более великие свершения.

"Цель на будущий сезон стать еще лучше. Что касается титулов, то здесь будет труднее, потому что бороться придется за большее. Я думаю, прибавим как в атаке, так и в защите. У нас еще есть время, чтобы понять, на чем стоит сконцентрироваться. Хотим быть готовыми к борьбе за каждый титул. Верим, что сможем выиграть все возможные титулы и повторить свой подвиг. Если получится, войдем в историю, причем громко и это мотивирует нас еще больше". Луис Энрике

В прошлом сезоне команда Луиса Энрике выиграла три трофея во французских турнира и стала победителем Лиги чемпионов.

Плюс ПСЖ мог завоевать титул лучшего клуба мира, но в решающем матче КЧМ-2025 в США проиграл лондонскому "Челси".  

Тем временем на этой неделе стартует Лига 1, где 17 августа "парижане" сыграют в гостях с "Нантом".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
