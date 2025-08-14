#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спорт

Наставники "Астаны" и "Лозанны" в предвкушении настоящей битвы

Футбол Матч Астана Лозанна, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 11:51 Фото: Instagram/fca.astana
Считаные часы остались до начала ответного футбольного поединка третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА между казахстанской "Астаной" и швейцарской "Лозанной-Спорт", который пройдет на "Астана-Арене", сообщает Zakon.kz.

За сутки до этой игры главные тренеры обеих команд дали пресс-конференцию, где рассказали о готовности своих подопечных к битве за путевку в плей-офф Лиги конференций. 

Фото: Instagram/lausanne_sport

"Нам противостоит сильный соперник, который умеет играть в футбол. К счастью, мы выиграли первый матч. Наши игроки мотивированы и горят желанием сыграть матч такого масштаба на большом стадионе. У нас преимущество в два гола, но это не успокаивает. У Капелло есть поговорка: плюс два – самый сложный счет для обороны. Но мы держим в уме счет 0:0. Планируем играть в свой стиль: атаковать, идти вперед и забивать. Уважаем "Астану", знаем их силу и готовы к любым сценариям. Наша цель – выиграть ответный матч".Главный тренер "Лозанна-Спорт" Петер Зейдлер

В свою очередь рулевой столичной дружины Григорий Бабаян запланировал исправить ошибки, которые допустила его команда в Швейцарии неделю назад.

Прямая трансляция встречи "Астана" – "Лозанна-Спорт" начнется в 19:00. Кто не попал на главный стадион страны, могут посмотреть матч по телевизору на телеканале Qazsport. 

Первая игра между этими командами прошла в ночь на 8 августа в Швейцарии и завершилась успехом подопечных Петера Зейдлера – 3:1.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
