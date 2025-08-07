Григорий Бабаян: "Лозанна" – сложный соперник, но мы готовы биться с первых минут

В ночь на 8 августа в Швейцарии пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, где местная "Лозанна-Спорт" примет казахстанскую "Астану", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого гостевого поединка главный тренер столичной дружины Григорий Бабаян прокомментировал настрой и готовность своих подопечных.

"После игры с "Зимбру" остались в Молдове и готовились там к матчу с "Лозанной". Недавно они сменили тренера, который диктует динамичный футбол с высоким прессингом. Соперник любит с первых минут оказывать давление на всех участках поля. Будет очень сложный матч, у них большое количество качественных футболистов, и нам нужно сдержать их натиск, тем более болельщики будут гнать свою команду вперед. Наш план – сыграть очень организованно и добиться необходимого результата". Григорий Бабаян

В прошлом сезоне "Лозанна-Спорт" закончила чемпионат Швейцарии на пятом месте, рыночная стоимость клуба оценивается в 37,4 млн евро.

"Астана" является серебряным призером КПЛ-2024, совокупная стоимость игроков казахстанской дружины колеблется в районе 10,58 млн евро.

"Швейцарская лига сильная по отношению к нашей, отдадим небольшое преимущество сопернику, но мы готовы с первых минут биться за необходимый результат. "Лозанна" уже сыграла порядка пяти товарищеских матчей, плюс две игры в чемпионате и два поединка в Лиге конференций. У них уже достаточное количество матчей для начала сезона". Григорий Бабаян

Прямая трансляция матча "Лозанна" – "Астана" начнется в 23:15 по казахстанскому времени на телеканале Qazsport.

Команда Григория Бабаяна нынешний евросезон начала со второго раунда Лиги конференций УЕФА. Столичные футболисты на этом этапе обыграли молдавский "Зимбру" (1:1, 2:0).