#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Спорт

Григорий Бабаян: "Лозанна" – сложный соперник, но мы готовы биться с первых минут

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 16:22 Фото: Instagram/fca.astana
В ночь на 8 августа в Швейцарии пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, где местная "Лозанна-Спорт" примет казахстанскую "Астану", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого гостевого поединка главный тренер столичной дружины Григорий Бабаян прокомментировал настрой и готовность своих подопечных.

"После игры с "Зимбру" остались в Молдове и готовились там к матчу с "Лозанной". Недавно они сменили тренера, который диктует динамичный футбол с высоким прессингом. Соперник любит с первых минут оказывать давление на всех участках поля. Будет очень сложный матч, у них большое количество качественных футболистов, и нам нужно сдержать их натиск, тем более болельщики будут гнать свою команду вперед. Наш план – сыграть очень организованно и добиться необходимого результата".Григорий Бабаян

В прошлом сезоне "Лозанна-Спорт" закончила чемпионат Швейцарии на пятом месте, рыночная стоимость клуба оценивается в 37,4 млн евро.

"Астана" является серебряным призером КПЛ-2024, совокупная стоимость игроков казахстанской дружины колеблется в районе 10,58 млн евро.

"Швейцарская лига сильная по отношению к нашей, отдадим небольшое преимущество сопернику, но мы готовы с первых минут биться за необходимый результат. "Лозанна" уже сыграла порядка пяти товарищеских матчей, плюс две игры в чемпионате и два поединка в Лиге конференций. У них уже достаточное количество матчей для начала сезона". Григорий Бабаян

Прямая трансляция матча "Лозанна" – "Астана" начнется в 23:15 по казахстанскому времени на телеканале Qazsport.

Команда Григория Бабаяна нынешний евросезон начала со второго раунда Лиги конференций УЕФА. Столичные футболисты на этом этапе обыграли молдавский "Зимбру" (1:1, 2:0).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Лос-Анджелес" подписал лидера "Тоттенхэма" и лучшего футболиста Азии
Спорт
14:51, Сегодня
"Лос-Анджелес" подписал лидера "Тоттенхэма" и лучшего футболиста Азии
Звезда "Ливерпуля" собирается стать игроком саудовского "Аль-Хиляля"
Спорт
12:48, Сегодня
Звезда "Ливерпуля" собирается стать игроком саудовского "Аль-Хиляля"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: