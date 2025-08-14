"Астана" покидает Лигу конференций УЕФА
Встреча состоялась на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада во главе с Мартином Матошем из Словении.
Первый тайм прошел с переменным успехом, обе команды имели шансы забить, но счет так и не был открыт, хотя уже в компенсированное время Брайан Окох ударом головы в упор попал в штангу. На старте второй половины ошибки в обороне "Астаны" привели к голу Беятта Лекуэйри, позже Гауссу Дьяките раскатал оборону хозяев и отправил второй мяч в ворота Мухаммеджана Сейсена – 0:2.
"Астана" (Астана, Казахстан) – "Лозанна" (Лозанна, Швейцария) 0:2 (0:0):
- Лекуэйри 48 (0:1),
- Дьяките 66 (0:2)
Удаление: Эбонг 86
Первая игра: 1:3.
В итоге "Астана" вылетела из еврокубков, а "Лозанна" отправилась в плей-офф турнира.
Отметим, что за сутки до этой игры главные тренеры обеих команд дали пресс-конференцию, где рассказали о готовности своих подопечных к битве за путевку в плей-офф Лиги конференций.