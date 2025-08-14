"Астана" покидает Лигу конференций УЕФА

"Астана" сыграла дома со швейцарской "Лозанной" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада во главе с Мартином Матошем из Словении.

Первый тайм прошел с переменным успехом, обе команды имели шансы забить, но счет так и не был открыт, хотя уже в компенсированное время Брайан Окох ударом головы в упор попал в штангу. На старте второй половины ошибки в обороне "Астаны" привели к голу Беятта Лекуэйри, позже Гауссу Дьяките раскатал оборону хозяев и отправил второй мяч в ворота Мухаммеджана Сейсена – 0:2.

"Астана" (Астана, Казахстан) – "Лозанна" (Лозанна, Швейцария) 0:2 (0:0):

Лекуэйри 48 (0:1),

Дьяките 66 (0:2)

Удаление: Эбонг 86

Первая игра: 1:3.

В итоге "Астана" вылетела из еврокубков, а "Лозанна" отправилась в плей-офф турнира.



Отметим, что за сутки до этой игры главные тренеры обеих команд дали пресс-конференцию, где рассказали о готовности своих подопечных к битве за путевку в плей-офф Лиги конференций.