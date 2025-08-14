#АЭС в Казахстане
Спорт

Ворота "Барыса" будет защищать канадский голкипер из "Эдмонтон Ойлерз"

Фото: Instagram/EdmontonOilers
14 августа казахстанский хоккейный клуб "Барыс" объявил о подписании контракта с канадским вратарем Оливье Родригом, который имеет опыт выступления в НХЛ, сообщает Zakon.kz.

25-летний голкипер подписал одностороннее соглашение со столичным коллективом, которое действует на один сезон – до 31 мая 2026 года.

Оливье Родриг перешел из системы знаменитого канадского клуба "Эдмонтон Ойлерз". В прошлом сезоне он дебютировал в играх Национальной хоккейной лиги, а также сыграл 41 матч в составе "Бейкерсфилд Кондорс" в АХЛ.

В среднем Оливье пропускал по 3,12 шайбы за встречу, отражая при этом 89,7% бросков.

Это третье приобретение казахстанского коллектива в ходе подготовки к предстоящему чемпионату КХЛ. Чуть ранее команду пополнили россиянин Эмиль Галимов и американец Иэн Маккошен.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
