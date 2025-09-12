Канадский вратарь "Барыса" не сыграл ни одного матча и уезжает на Родину
Хоккейный клуб "Барыс" досрочно расторг контракт с недавно прибывшим в Астану канадским голкипером Оливье Родригом. Обе стороны разошлись миром без претензий друг к другу, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы столичного коллектива, причиной расставания с 25-летним канадским легионером стало повреждение, полученное во время тренировки.
Вратарь прошел углубленное медицинское обследование в Астане, по итогам которого выяснилось, что ему необходимо дополнительное лечение.
Переговорив с канадским хоккеистом, стороны договорились расторгнуть действующий контракт.
Экс-голкипер "Эдмонтона" надел майку "Барыса" только месяц назад, но не сыграл за клуб ни одной игры в КХЛ.
