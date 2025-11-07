Турецкий "Самсунспор" сенсационно возглавил таблицу Лиги конференций УЕФА

В ночь на 7 ноября на футбольных полях Европы завершились матчи третьего тура общего этапа Лиги конференций, по итогам которых на вершине турнирной таблицы красуется турецкий "Самсунспор", сообщает Zakon.kz.

Бронзовый призер турецкого чемпионата набрал хороший ход в третьем по значимости клубном турнире Европы.

На данный момент команда Томаса Райса одержала три победы из трех возможных и с девятью очками лидирует в турнирной таблице, опережая двух своих конкурентов по дополнительным показателям.

"Самсунспор" за три тура еще удивил своей статистикой, забил семь мячей и не пропустил ни одного. При этом турецкий клуб обыграл не самых слабых соперников.

Вначале он на выезде победил польскую "Легию" (1:0), затем дома разгромил киевское "Динамо" (3:0). И вот накануне "красная молния" забила три безответных мяча в ворота "Хамрун Спартанс" из Мальты.

Стоит отметить, что одинаковое количество очков (9), как и у "Самсунспора", имеют еще два не особо звездных коллектива – "Целе" (Словения) и "Майнц" (Германия).

Между тем во втором по значимости клубном турнире, в Лиге Европы УЕФА, сенсационными результатами удивляет датский "Мидтьюлланд".