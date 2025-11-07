Турецкий "Самсунспор" сенсационно возглавил таблицу Лиги конференций УЕФА
Бронзовый призер турецкого чемпионата набрал хороший ход в третьем по значимости клубном турнире Европы.
На данный момент команда Томаса Райса одержала три победы из трех возможных и с девятью очками лидирует в турнирной таблице, опережая двух своих конкурентов по дополнительным показателям.
"Самсунспор" за три тура еще удивил своей статистикой, забил семь мячей и не пропустил ни одного. При этом турецкий клуб обыграл не самых слабых соперников.
Вначале он на выезде победил польскую "Легию" (1:0), затем дома разгромил киевское "Динамо" (3:0). И вот накануне "красная молния" забила три безответных мяча в ворота "Хамрун Спартанс" из Мальты.
Стоит отметить, что одинаковое количество очков (9), как и у "Самсунспора", имеют еще два не особо звездных коллектива – "Целе" (Словения) и "Майнц" (Германия).
Между тем во втором по значимости клубном турнире, в Лиге Европы УЕФА, сенсационными результатами удивляет датский "Мидтьюлланд".