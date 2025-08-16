#АЭС в Казахстане
Спорт

Автобус футбольной команды «Тюмень-2» попал в массовое ДТП

Футбольная команда из Тюмени попала в аварию в Омской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 04:50 Фото: Telegram/prok_omsk
15 августа автобус футбольной команды "Тюмень-2" попал в аварию с легковушкой и тремя фурами в Омской области, сообщает Zakon.kz.

Водитель автобуса, перевозивший футбольную команду из города Тюмени, не выдержал дистанцию и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем BMW, который в свою очередь въехал во впереди идущий грузовой автомобиль. Потеряв управление, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии приняли участие еще два грузовых автомобиля. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Омкой области в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/prok_omsk

В результате аварии с тяжелыми травмами в медицинские учреждения доставлены 19-летний пассажир автобуса и водитель одного из большегрузов, личность которого устанавливается.

"Причины случившегося, а также степень вины каждого из участников ДТП будут установлены в ходе проверки, ход которой прокуратура поставила на контроль. По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.

В пресс‑службе футбольного клуба "Тюмень" рассказали, что запланированный на 16 августа матч "Тюмени‑2" в Омске против местной команды "СибГУФК‑Иртыш‑2" в третьей лиге перенесен.

На днях Дембеле назвали лучшим игроком Суперкубка.

