Смертельное ДТП с участием автобуса со школьниками и легковушки произошло в Алматинской области
В Алматинской области накануне, 11 сентября 2025 года, автобус со школьниками столкнулся с легковушкой. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, сообщает Zakon.kz.
Видео с места ДТП сегодня опубликовали в одном из Telegram-каналов.
В полиции региона раскрыли детали смертельной аварии.
"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Accent и пассажирского автобуса, произошедшего на территории дачного общества "Сокол", полицией возбуждено уголовное дело. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его пассажир – в медицинском учреждении. Других пострадавших нет", – сообщили нам 12 сентября 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области.
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent при выполнении маневра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Ход расследования взят на контроль руководством Департамента полиции Алматинской области", – добавили в пресс-службе областной полиции.
11 сентября 2025 года в Мангистауской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Авария произошла на автодороге в 90 километрах от поселка Сенек Каракиянского района. В результате погибли 10 человек. Они направлялись в паломничество к Бекет-Ата.
