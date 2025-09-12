Смертельное ДТП с участием автобуса со школьниками и легковушки произошло в Алматинской области

В Алматинской области накануне, 11 сентября 2025 года, автобус со школьниками столкнулся с легковушкой. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Видео с места ДТП сегодня опубликовали в одном из Telegram-каналов.

В полиции региона раскрыли детали смертельной аварии.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Accent и пассажирского автобуса, произошедшего на территории дачного общества "Сокол", полицией возбуждено уголовное дело. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его пассажир – в медицинском учреждении. Других пострадавших нет", – сообщили нам 12 сентября 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

По предварительным данным, водитель Hyundai Accent при выполнении маневра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Ход расследования взят на контроль руководством Департамента полиции Алматинской области", – добавили в пресс-службе областной полиции.

11 сентября 2025 года в Мангистауской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Авария произошла на автодороге в 90 километрах от поселка Сенек Каракиянского района. В результате погибли 10 человек. Они направлялись в паломничество к Бекет-Ата.