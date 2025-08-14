Дембеле назван лучшим игроком Суперкубка и стал ближе к "Золотому мячу"
Французский форвард ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма", что позволяет ему увеличить шансы на получение престижной премии "Золотой мяч", сообщает Zakon.kz.
В ночь на 14 августа команда Дембеле переиграла в серии пенальти лондонский коллектив со счетом 4:3, основное время игры закончилось ничьей – 2:2.
Сам же Усман отыграл весь матч, при этом оформил голевой ассист на своего партнера Гонсалу Рамуша, который забил второй мяч "парижан" в добавленное время.
Плюс к этому забивной нападающий ПСЖ реализовал пенальти в послематчевой серии.
Все эти действия приблизили Дембеле к престижному титулу "Золотой мяч", где он теперь является одним из главных фаворитов.
Эта премия ежегодно вручается лучшему футболисту планеты, действующим обладателем которого является испанский полузащитник "Ман Сити" – Родри.
