Спорт

Вторая ракетка Казахстана не доиграл финал турнира в США

Вторая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 04:30 Фото: Instagram/shevchenkoo_17
В решающем матче турнира категории "Челленджер" в американском Самтере 102-я ракетка мира из Казахстана Александр Шевченко встречался с итальянцем Маттиа Белуччи (74-й номер рейтинга АТР), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, судьба первого сета решилась на тай-брейке, который остался за представителем Италии. Александр Шевченко отказался от продолжения игры во втором сете.

Во второй партии, при счете 1:3 Шевченко отказался от продолжения борьбы. Окончательный счет матча 6:7, 1:3 но не в пользу казахстанца.

Это была первая встреча теннисистов на корте.

Ранее сообщалось, что Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати.

Читайте также
Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати
Спорт
00:00, 18 августа 2025
Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати
18-летний борец из Казахстана вышел в финал ЧМ после победы над соперником из США
Спорт
23:38, 17 августа 2025
18-летний борец из Казахстана вышел в финал ЧМ после победы над соперником из США
Месси первым в истории достиг 875 голов быстрее всех
Спорт
18:14, 17 августа 2025
Месси первым в истории достиг 875 голов быстрее всех
