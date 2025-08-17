Вторая ракетка Казахстана не доиграл финал турнира в США

В решающем матче турнира категории "Челленджер" в американском Самтере 102-я ракетка мира из Казахстана Александр Шевченко встречался с итальянцем Маттиа Белуччи (74-й номер рейтинга АТР), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, судьба первого сета решилась на тай-брейке, который остался за представителем Италии. Александр Шевченко отказался от продолжения игры во втором сете.

Во второй партии, при счете 1:3 Шевченко отказался от продолжения борьбы. Окончательный счет матча 6:7, 1:3 но не в пользу казахстанца.

Это была первая встреча теннисистов на корте.

