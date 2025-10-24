#АЭС в Казахстане
Спорт

Александр Бублик дал ответ на корте второй ракетке мира в Австрии

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 04:59 Фото: ktf.kz
Казахстанец Александр Бублик уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), сообщает Zakon.kz.

Матч прошел со счетом 4:6, 4:6. Поединок длился 1 час 18 минут. До этого матча Бублик и Синнер встречались пять раз и в этих встречах итальянец вел – 3-2.

Турнир ATP-500 в Вене – традиционный финал осеннего европейского хард-сезона. В 2025 году он проходит с 20 по 26 октября в столице Австрии и собирает 32 участника на кортах комплекса Wiener Stadthalle. Призовой фонд составляет 2 736 875 евро.

Ранее стало известно, что Рыбакина выступит на Итоговом турнире года в качестве шестой ракетки мира.

Аксинья Титова
