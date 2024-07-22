Вторая ракетка Казахстана "провалился" на турнире в Хорватии

В Умаге (Хорватия) стартовал турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (58 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. На счету Шевченко три подачи навылет и пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. У Марожана ни одного эйса, три двойных ошибки и пять брейков при 13 брейк-пойнтах.

Во втором круге представитель Венгрии встретится с победителем пары Тьяго Монтейро (Бразилия) – Томаш Махач (Чехия).

Соревнования в Умаге пройдут с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин. В 2023 году в финале он обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Попырин начнет защиту титула в матче против чеха Якуба Меншика.

Ранее другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог пробиться в полуфинал турнира АТР-250 в Швеции.