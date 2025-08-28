Клуб английского четвертого дивизиона шокировал "МЮ" на старте Кубка лиг

В ночь на 28 августа легендарный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" потерпел одно из обидных поражений в своей истории, уступив скромному "Гримсби Таун" из четвертого дивизиона в рамках игр Кубка английской лиги, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок второго раунда Кубка лиг проходил на стадионе "Бланделл Парк" в Клиторпсе и 20-кратный чемпион Англии не смог обыграть "Гримсби Таун", уступив хозяевам поля в серии пенальти.

Игра у "манкунианцев" не заладилась с самого начала, они проигрывали 0:2, благодаря точным ударам игроков соперничающей команды Чарльза Вернэма и Тайрелла Уоррена.

Затем гости сумели отквитать два мяча, сначала отличился новичок Бриан Мбемо, затем Харри Магуайр сравнял счет. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

В серии послематчевых пенальти фортуна повернулась к "Гримсби Таун", который одержал историческую победу со счетом 12:11, а подопечные Рубена Аморима с треском вылетели на старте Кубка лиг.

Тем временем казахстанские болельщики футбола 28 августа ожидают начала жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с участием нашего "Кайрата".