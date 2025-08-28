#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.63
622.52
6.69
Спорт

Клуб английского четвертого дивизиона шокировал "МЮ" на старте Кубка лиг

Футбол Поражение МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 16:59 Фото: Instagram/OfficialGTFC
В ночь на 28 августа легендарный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" потерпел одно из обидных поражений в своей истории, уступив скромному "Гримсби Таун" из четвертого дивизиона в рамках игр Кубка английской лиги, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок второго раунда Кубка лиг проходил на стадионе "Бланделл Парк" в Клиторпсе и 20-кратный чемпион Англии не смог обыграть "Гримсби Таун", уступив хозяевам поля в серии пенальти.

Игра у "манкунианцев" не заладилась с самого начала, они проигрывали 0:2, благодаря точным ударам игроков соперничающей команды Чарльза Вернэма и Тайрелла Уоррена.

Затем гости сумели отквитать два мяча, сначала отличился новичок Бриан Мбемо, затем Харри Магуайр сравнял счет. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

В серии послематчевых пенальти фортуна повернулась к "Гримсби Таун", который одержал историческую победу со счетом 12:11, а подопечные Рубена Аморима с треском вылетели на старте Кубка лиг.

Тем временем казахстанские болельщики футбола 28 августа ожидают начала жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с участием нашего "Кайрата".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам
Спорт
16:42, Сегодня
21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам
ФК "Кайрат" обязали доплатить за аренду Центрального стадиона Алматы 131 млн тенге
Спорт
15:23, Сегодня
ФК "Кайрат" обязали доплатить за аренду Центрального стадиона Алматы 131 млн тенге
НХЛ признал рекордный гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне
Спорт
15:04, Сегодня
НХЛ признал рекордный гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: