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"Арсенал" победил "МЮ" с лучшим результатом сезона в АПЛ

Футбол Поражение МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 12:00 Фото: Instagram/arsenal
В ночь на 5 декабря прошел центральный матч 14 тура английской Премьер-лиги, где "Арсенал" дома сумел переиграть "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

"Канониры" оба своих гола забили после подачи с угловых. Сначала Юрриен Тимбер открыл счет, а затем Вильям Салиба удвоил преимущество. 

Тем самым, "Арсенал" оформил 22 гола с угловых, включая и прошлый сезон АПЛ, что является лучшим результатом за этот период.

В свою очередь "манкунианцы" проиграли впервые за семь матчей после увольнения Эрика тен Хага. Если для португальца Рубена Аморима это первая неудача на посту "красных дьяволов", то временно исполняющий обязанности до этого Руд ван Нистелрой ни разу уступил за четыре игры.

Что касается голландского специалиста, то покинув "Олд Траффорд", он ныне возглавляет "Лестер" и уже одержал с новым коллективом первую победу в АПЛ.

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