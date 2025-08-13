#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.96
630.27
6.73
Спорт

"ПСЖ" сотворил сенсацию на Суперкубке УЕФА

Футбольный клуб , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 03:30 Фото: Instagram/psg
Ночью 14 августа "ПСЖ" впервые выиграл Суперкубок УЕФА. До этого другие клубы из Франции его не выигрывали, сообщает Zakon.kz.

Команда Луиса Энрике в матче за трофей победила "Тоттенхэм" (2:2, 4:3 по пенальти). Лондонцы участвовали в игре в качестве победителей Лиги Европы, парижане – как победители Лиги чемпионов.

Это первая победа французских клубов в матчах за Суперкубок.

Пока Испания лидирует по этому показателю – у нее 17 трофеев.

Ранее был назван лучший футбольный тренер Европы на данный час.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В "Барыс" перешел экс-игрок "Флориды Пантерс" Иэн Маккошен
Спорт
17:40, 13 августа 2025
В "Барыс" перешел экс-игрок "Флориды Пантерс" Иэн Маккошен
Где и когда казахстанские фанаты футбола смогут посмотреть Суперкубок УЕФА
Спорт
17:11, 13 августа 2025
Где и когда казахстанские фанаты футбола смогут посмотреть Суперкубок УЕФА
Назван лучший футбольный тренер Европы на данный час
Спорт
16:27, 13 августа 2025
Назван лучший футбольный тренер Европы на данный час
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: