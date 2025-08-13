"ПСЖ" сотворил сенсацию на Суперкубке УЕФА
Фото: Instagram/psg
Ночью 14 августа "ПСЖ" впервые выиграл Суперкубок УЕФА. До этого другие клубы из Франции его не выигрывали, сообщает Zakon.kz.
Команда Луиса Энрике в матче за трофей победила "Тоттенхэм" (2:2, 4:3 по пенальти). Лондонцы участвовали в игре в качестве победителей Лиги Европы, парижане – как победители Лиги чемпионов.
Это первая победа французских клубов в матчах за Суперкубок.
Пока Испания лидирует по этому показателю – у нее 17 трофеев.
Ранее был назван лучший футбольный тренер Европы на данный час.
