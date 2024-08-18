Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Байер" впервые в своей истории завоевал Суперкубок Германии по футболу

Футбол Новый титул, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 10:46 Фото: Instagram/Bayer04fussball
В ночь на 18 августа немецкий футбольный клуб "Байер" впервые за свою 120-летнюю историю стал обладателем Суперкубка Германии, обыграв в решающем матче по пенальти "Штутгарт", сообщает Zakon.kz.

Решающий поединок за немецкий трофей держал всех в напряжении до последних секунд. Коллектив Хаби Алонсо проигрывал до 88-й минуты встречи со "Штутгартом", уступая 1:2, и при этом играл в меньшинстве на одного игрока.

Однако "фармацевты" сумели восстановить равновесие, а затем и вовсе вырвали победу по пенальти.


Тем самым "аптекари" впервые взяли Суперкубок Германии. Клуб из Леверкузена принимал участие в прошедшем матче как чемпион Бундеслиги и обладатель Кубка Германии-2024. А "Штутгарт" является серебряным призером немецкого первенства прошлого сезона.


Здесь нельзя не отметить, что "Байер" завоевал все три трофея на Родине в 2024 году. Команда Алонсо сначала выиграла чемпионат Германии, затем Кубок страны и теперь Суперкубок Германии.

"Леверкузенцы" могли стать лучшими и в Лиге Европы, однако уступили в финале "Аталанте" (0:3).

Между тем 18 августа на Кубке Президента РК по хоккею состоятся встречи за призовые места. Главный трофей разыграют сборная Казахстана и команда "Лада", а за "бронзу" поспорят "Барыс" и "Амур". 

Читайте также

футбол, Суперкубок
"Аль‑Хиляль" разгромил "Аль‑Наср" в финале Суперкубка Саудовской Аравии
&quot;Суперкубок&quot; в Саудовской Аравии
Финал Суперкубка: Роналду вывел "Аль-Наср" вперед
Казахстанскую спортсменку удалили из списка участников
Казахстанскую дзюдоистку удалили из списка участниц элитного турнира
Куандык Шынасилов
Барыс Германия Сборная Казахстана 2024 год Футбол Хоккей ФК Байер
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
самолет, Астана
Аэропорт Астаны закрыли из-за экстренной посадки самолета из Токио
Казахстанскую спортсменку удалили из списка участников
Казахстанскую дзюдоистку удалили из списка участниц элитного турнира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: