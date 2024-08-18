"Байер" впервые в своей истории завоевал Суперкубок Германии по футболу

В ночь на 18 августа немецкий футбольный клуб "Байер" впервые за свою 120-летнюю историю стал обладателем Суперкубка Германии, обыграв в решающем матче по пенальти "Штутгарт", сообщает Zakon.kz.

Решающий поединок за немецкий трофей держал всех в напряжении до последних секунд. Коллектив Хаби Алонсо проигрывал до 88-й минуты встречи со "Штутгартом", уступая 1:2, и при этом играл в меньшинстве на одного игрока.

Однако "фармацевты" сумели восстановить равновесие, а затем и вовсе вырвали победу по пенальти.







Тем самым "аптекари" впервые взяли Суперкубок Германии. Клуб из Леверкузена принимал участие в прошедшем матче как чемпион Бундеслиги и обладатель Кубка Германии-2024. А "Штутгарт" является серебряным призером немецкого первенства прошлого сезона.





Здесь нельзя не отметить, что "Байер" завоевал все три трофея на Родине в 2024 году. Команда Алонсо сначала выиграла чемпионат Германии, затем Кубок страны и теперь Суперкубок Германии.

"Леверкузенцы" могли стать лучшими и в Лиге Европы, однако уступили в финале "Аталанте" (0:3).

Между тем 18 августа на Кубке Президента РК по хоккею состоятся встречи за призовые места. Главный трофей разыграют сборная Казахстана и команда "Лада", а за "бронзу" поспорят "Барыс" и "Амур".