Спорт

"Бавария" после 14 побед подряд подписала новый контракт со своим тренером

Футбол Продление Контракта, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 16:55 Фото: Instagram/fcbayern
Немецкий футбольный гранд "Бавария" набрал фантастический ход в начале нынешнего сезона, обыграв соперников во всех своих 14-ти играх, включая три товарищеских поединка, сообщает Zakon.kz.

Подобный расклад дел понравился руководству мюнхенского супер-коллектива и они продлили договор со своим главным тренером – Венсаном Компани до 2029 года.

За один год работы в "Баварии" бельгийский наставник выиграл 49 из 67-ми матчей и в первый же сезон привел команду к чемпионству в Бундеслиге.

Прежний контракт 39-летнего тренера заканчивался летом 2027 года.

Новый сезон подопечные Компани начали с 11-ти побед кряду в четырех официальных турнирах.

Ближайший матч "Бавария" проведет в ночь на 23 октября против бельгийского "Брюгге" в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

Венсан Компани встал у руля самого титулованного клуба Германии 29 мая прошлого года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
