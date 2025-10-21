"Бавария" после 14 побед подряд подписала новый контракт со своим тренером
Немецкий футбольный гранд "Бавария" набрал фантастический ход в начале нынешнего сезона, обыграв соперников во всех своих 14-ти играх, включая три товарищеских поединка, сообщает Zakon.kz.
Подобный расклад дел понравился руководству мюнхенского супер-коллектива и они продлили договор со своим главным тренером – Венсаном Компани до 2029 года.
За один год работы в "Баварии" бельгийский наставник выиграл 49 из 67-ми матчей и в первый же сезон привел команду к чемпионству в Бундеслиге.
Прежний контракт 39-летнего тренера заканчивался летом 2027 года.
Новый сезон подопечные Компани начали с 11-ти побед кряду в четырех официальных турнирах.
Ближайший матч "Бавария" проведет в ночь на 23 октября против бельгийского "Брюгге" в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.
Венсан Компани встал у руля самого титулованного клуба Германии 29 мая прошлого года.
