У Месси появился конкурент – корейская звезда Сон Хын Мин

В чемпионате МЛС по футболу сейчас прослеживается "бум Сон Хын Мина" – главной звезды корейского футбола. Цены билетов на матчи с его участием за "Лос-Анджелес" выросли более чем в 10 раз благодаря интересу со стороны американских болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Korea Times, билеты на домашний дебют (24 августа) Сон Хын Мина в LAFC сейчас продаются по 3800 долларов, что в 10 раз дороже первоначальной цены.

Ранее фанаты могли приобрести эти места, которые расположены рядом с полем, от 300 до 500 долларов.

Самый дешевый билет на домашний дебют Сона сейчас стоит 187 долларов, что значительно дороже, чем на другие матчи.

Для сравнения: ранние два матча "Лос-Анджелеса" стоили всего лишь 2 доллара. Резкий подъем в цене подчеркивает огромный интерес и ожидания, связанные с Соном.

Звезда сборной Кореи недавно завершил десятилетнюю карьеру в "Тоттенхэме" и 10 августа дебютировал в выездном матче против "Чикаго Файр", где заработал пенальти.

А сутки назад Сон сделал первый голевой пас МЛС, когда отметился в гостевом поединке против "Нью-Ингленд Революшн".

Сам же матч завершился победой "Лос-Анджелеса" со счетом 2:0.

Болельщики помнят, что с появлением в МЛС Лионеля Месси также подорожали билеты на его дебют в "Интер Майами".