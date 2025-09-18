#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.01
640.34
6.52
Спорт

Экс-звезда "Тоттенхэма" отметился первым хет-триком в чемпионате МЛС

Футбол Хет-Трик Лос-Анджелес, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 17:47 Фото: Instagram/LAFC
Лидер футбольной сборной Кореи и бывший игрок лондонского "Тоттенхема" Сон Хын Мин, который недавно перебрался в США, сумел оформить дебютный хет-трик в матче регулярного чемпионата МЛС, сообщает Zakon.kz.

33-летний корейский вингер 18 сентября стал главным героем выездного поединка "Лос-Анджелеса" против "Реал Солт Лейк".

Команда Сона разгромила хозяев поля со счетом 4:1, а сам футболист забил три мяча в этой игре.

После этого хет-трика у ключевого игрока "Лос-Анджелеса" накопилось пять голов за последние шесть игр в МЛС.

А его клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 47 очков.

7 августа лучший футболист Азии Сон Хын Мин за 26 млн долларов перешел из "Тоттенхэма" в "Лос-Анджелес". 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Ваши победы вдохновляют молодежь": Токаев обратился к победителям ЧМ по боксу
18:27, Сегодня
"Ваши победы вдохновляют молодежь": Токаев обратился к победителям ЧМ по боксу
Победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с разгрома над "Аталантой"
10:01, Сегодня
Победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с разгрома над "Аталантой"
"Ювентус" забил два гола на последних секундах и ушел от поражения с "Боруссией"
15:27, 17 сентября 2025
"Ювентус" забил два гола на последних секундах и ушел от поражения с "Боруссией"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: