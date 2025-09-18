Экс-звезда "Тоттенхэма" отметился первым хет-триком в чемпионате МЛС

Лидер футбольной сборной Кореи и бывший игрок лондонского "Тоттенхема" Сон Хын Мин, который недавно перебрался в США, сумел оформить дебютный хет-трик в матче регулярного чемпионата МЛС, сообщает Zakon.kz.

33-летний корейский вингер 18 сентября стал главным героем выездного поединка "Лос-Анджелеса" против "Реал Солт Лейк".

Команда Сона разгромила хозяев поля со счетом 4:1, а сам футболист забил три мяча в этой игре.

После этого хет-трика у ключевого игрока "Лос-Анджелеса" накопилось пять голов за последние шесть игр в МЛС.

А его клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 47 очков.



7 августа лучший футболист Азии Сон Хын Мин за 26 млн долларов перешел из "Тоттенхэма" в "Лос-Анджелес".