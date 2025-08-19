#АЭС в Казахстане
Роналду показал новую форму "Аль-Насра"

Новая форма &quot;Аль-Наср&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 07:07 Фото: Instagram/alnassr
18 августа Криштиану Роналду показал, как будет выглядеть "Аль-Наср" в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Презентация прошла в ярком стиле и сразу вызвала интерес у болельщиков. Главными героями съемки стали звезды команды – Криштиану Роналду и Жоау Феликс. Игроки продемонстрировали новый комплект, который станет символом клуба в предстоящем году.

Домашний комплект клуб из Эр-Рияда, выполненный в желтом цвете с синими вставками, выпустила компания Adidas.

"Наследие, которые никогда не стирается. Новый год – новый внешний вид. Но эмблема "Аль-Насра" делает эту форму вечной", – проинформировала пресс-служба клуба в своих соцсетях.

На днях российские футбольные фанаты атаковали Instagram Леди Гаги, а автобус футбольного клуба "Тюмень-2" попал в массовое ДТП.

Фото Алия Абди
Алия Абди
