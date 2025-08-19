Роналду показал новую форму "Аль-Насра"

18 августа Криштиану Роналду показал, как будет выглядеть "Аль-Наср" в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Презентация прошла в ярком стиле и сразу вызвала интерес у болельщиков. Главными героями съемки стали звезды команды – Криштиану Роналду и Жоау Феликс. Игроки продемонстрировали новый комплект, который станет символом клуба в предстоящем году.

Домашний комплект клуб из Эр-Рияда, выполненный в желтом цвете с синими вставками, выпустила компания Adidas.

"Наследие, которые никогда не стирается. Новый год – новый внешний вид. Но эмблема "Аль-Насра" делает эту форму вечной", – проинформировала пресс-служба клуба в своих соцсетях.

