#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Спорт

Рыбакина опубликовала фотографии с турнира в Цинциннати и сорвала овации поклонников

сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 19:39 Фото: Instagram/lenarybakina
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поделилась в своем Instagram фотографиями, сделанными на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

Публикацию, сделанную 18 августа 2025 года, казахстанка никак не подписала, а лишь отметила аккаунт турнира.

Более щедрыми на слова оказались поклонники Елены, которые закидали ее словами поддержки после поражения польской теннисистке Иге Швёнтек в полуфинале турнира WTA-1000. Они также пожелали Рыбакиной удачи на Открытом чемпионате США (US Open):

  • "Королева".
  • "Вернемся сильнее".
  • "Теперь удачи на US Open".
  • "Продолжай бороться, Елена".
  • "Мы так гордимся тобой, Лена".
  • "Леночка, мы все равно любим тебя!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 19:39
Известна сетка квалификации US Open-2025 с участием трех казахстанцев

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати, проиграв Иге Швёнтек. Позднее польская теннисистка прокомментировала победу над казахстанкой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Барыс" в один день усилился американским защитником и нападающим
Спорт
18:45, Сегодня
"Барыс" в один день усилился американским защитником и нападающим
У Месси появился конкурент – корейская звезда Сон Хын Мин
Спорт
17:27, Сегодня
У Месси появился конкурент – корейская звезда Сон Хын Мин
Лучший клуб Европы с победы начал Лигу 1 с дебютом Забарного
Спорт
16:16, Сегодня
Лучший клуб Европы с победы начал Лигу 1 с дебютом Забарного
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: