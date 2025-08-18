Рыбакина опубликовала фотографии с турнира в Цинциннати и сорвала овации поклонников

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поделилась в своем Instagram фотографиями, сделанными на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

Публикацию, сделанную 18 августа 2025 года, казахстанка никак не подписала, а лишь отметила аккаунт турнира.

Более щедрыми на слова оказались поклонники Елены, которые закидали ее словами поддержки после поражения польской теннисистке Иге Швёнтек в полуфинале турнира WTA-1000. Они также пожелали Рыбакиной удачи на Открытом чемпионате США (US Open):

"Королева".

"Вернемся сильнее".

"Теперь удачи на US Open".

"Продолжай бороться, Елена".

"Мы так гордимся тобой, Лена".

"Леночка, мы все равно любим тебя!"

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати, проиграв Иге Швёнтек. Позднее польская теннисистка прокомментировала победу над казахстанкой.