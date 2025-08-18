Рыбакина опубликовала фотографии с турнира в Цинциннати и сорвала овации поклонников
Фото: Instagram/lenarybakina
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поделилась в своем Instagram фотографиями, сделанными на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.
Публикацию, сделанную 18 августа 2025 года, казахстанка никак не подписала, а лишь отметила аккаунт турнира.
Более щедрыми на слова оказались поклонники Елены, которые закидали ее словами поддержки после поражения польской теннисистке Иге Швёнтек в полуфинале турнира WTA-1000. Они также пожелали Рыбакиной удачи на Открытом чемпионате США (US Open):
- "Королева".
- "Вернемся сильнее".
- "Теперь удачи на US Open".
- "Продолжай бороться, Елена".
- "Мы так гордимся тобой, Лена".
- "Леночка, мы все равно любим тебя!"
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати, проиграв Иге Швёнтек. Позднее польская теннисистка прокомментировала победу над казахстанкой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript