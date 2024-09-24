Министр спорта встретил серебряных призеров Всемирной шахматной олимпиады

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов встретил в аэропорту Астаны спортсменок нашей женской сборной по шахматам, которые завоевали серебряную медаль на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, а также представителей мужской команды, сообщает Zakon.kz.

Главный спортивный функционер страны поздравил шахматистов с успешным выступлением, отметив, что их достижения свидетельствуют о значительном прогрессе шахматного движения в республике.

"Сердечно поздравляю женскую сборную с историческим вторым местом на олимпиаде. Эта победа – яркий пример динамичного роста шахмат в Казахстане. Женская сборная выступила как один из фаворитов олимпиады и показала миру высокий уровень казахстанских шахмат и их светлое будущее. Хочу выразить благодарность тренерам, подготовившим команду, и всем болельщикам за поддержку". Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов

Всемирная шахматная олимпиада проходит каждые два года и в этот раз турнир прошел в Будапеште (Венгрия).

В финальном туре наша женская сборная сыграла вничью с командой США (2-2) и набрала 18 очков, пропустив вперед себя шахматисток из Индии.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Честь Казахстана в Венгрии защищали Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Амина Каирбекова, Ксения Балабаева и Алуа Нурман.

Сразу после завершения Всемирной шахматной олимпиады наших шахматисток поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

На прошлой Олимпиаде, которая прошла в Ченнаи (Индия), женская команда Казахстана в лице Бибисары Асаубаевой, Жансаи Абдималик, Гулисхан Нахбаевой, Ксении Балабаевой и Назерке Нургали заняла пятое место.