Спорт

Казахстанские шахматисты укрепили позиции на Всемирной юношеской олимпиаде

Шахматы Лидер Казахстан-2, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 12:39 Фото: youtholympiad2025.com
В колумбийском городе Барранкилья прошли поединки шестого раунда Всемирной шахматной олимпиады-2025. Обе казахстанские команды (U-16) одержали победы в этом туре и пока сохраняют шансы на призовые места, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем туре сборная Казахстана-1 переиграла молодых шахматистов Кубы-1 со счетом 2,5:1,5. А вторая наша команда была сильнее Перу-1 – 3:1.

По итогам шести раундов оба казахстанских коллектива набрали по 10 очков. По дополнительным показателям выше стоит наша вторая сборная, они занимают вторую строчку.

А первая дружина располагается на четвертой позиции. Все решится в ближайшие два дня, когда силами померятся все лидеры.

Пока турнирную таблицу Всемирной шахматной олимпиады (U-16) возглавляет FIDE-1, под флагом которой выступают представители России (12 баллов).

Фото: Instagram/kzchessfederation

Участники нынешних состязаний сыграют девять туров в рапиде по швейцарской системе. Контроль времени – 45 минут с добавлением 10 секунд на ход.

Между тем накануне бразильский голкипер Фабио Лопес установил мировой рекорд по числу официальных игр.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
