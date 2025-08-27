Юношеская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала "золото" чемпионата Азии

Юношеская сборная Казахстана по стендовой стрельбе одержала уверенную победу на XVI чемпионате Азии, который проходил в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В финале дисциплины "трап" в смешанном парном разряде дуэт Элеонора Ибрагимова и Никита Моисеев обыграл команду Индии со счетом 38:37.

Третье место – у стрелков из Узбекистана.

Ранее Ибрагимова и Моисеев уже завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях среди мужчин и женщин.

21 августа 2025 года один из лидеров сборной Казахстана и бронзовый медалист Олимпийских игр 2024 года по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев стал победителем чемпионата Азии в Шымкенте.