#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.63
622.52
6.69
Спорт

Юношеская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала "золото" чемпионата Азии

стрельба, спорт, мишень, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 22:25 Фото: pixabay
Юношеская сборная Казахстана по стендовой стрельбе одержала уверенную победу на XVI чемпионате Азии, который проходил в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В финале дисциплины "трап" в смешанном парном разряде дуэт Элеонора Ибрагимова и Никита Моисеев обыграл команду Индии со счетом 38:37.

Третье место – у стрелков из Узбекистана.

Ранее Ибрагимова и Моисеев уже завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях среди мужчин и женщин.

21 августа 2025 года один из лидеров сборной Казахстана и бронзовый медалист Олимпийских игр 2024 года по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев стал победителем чемпионата Азии в Шымкенте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
"Донер, экскурсия и сын в честь тебя": фанаты штурмуют Instagram героя "Кайрата"
Спорт
19:59, Сегодня
"Донер, экскурсия и сын в честь тебя": фанаты штурмуют Instagram героя "Кайрата"
УЕФА приготовил для "Кайрата" мячи нового образца в Лиге чемпионов
Спорт
18:24, Сегодня
УЕФА приготовил для "Кайрата" мячи нового образца в Лиге чемпионов
"Заварили мы кашу, ребята": видео из раздевалки "Кайрата" после сенсации в Лиге чемпионов
Спорт
15:44, Сегодня
"Заварили мы кашу, ребята": видео из раздевалки "Кайрата" после сенсации в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: