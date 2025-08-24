17-летний велосипедист погиб из-за травм, полученных во время многодневной гонки в Испании

В провинции Сория на севере Испании в возрасте 17 лет умер велогонщик команды Tenerife-Cabberty Иван Мелендес Луке, который получил травмы в массовом завале на втором этапе многодневной гонки "Вуэльта Рибера дель Дуэро", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Eurosport, этап соревнований был сначала приостановлен 23 августа из-за нехватки машин скорой помощи, а после подтверждения смерти спортсмена гонку отменили. В ней участвовали свыше 150 человек.

В связи с трагедией в Аранда-де-Дуэро объявлен двухдневный траур.

Международный союз велосипедистов (UCI) и Королевская испанская федерация велоспорта выразили соболезнования в связи с гибелью спортсмена.

"Международный союз велосипедистов (UCI) глубоко скорбит в связи с трагической кончиной испанского гонщика Ивана Мелендеса Луке (команда Tenerife-Cabberty U19), который скончался от травм, полученных в результате падения на велогонке", – написали на официальной странице союза в социальной сети X (бывшая Twitter).

Fallece Ivan Meléndez, el corredor fue uno de los implicados en la caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta a Ribera del Duero #riberadelduero pic.twitter.com/bnPClGIfrK — Avituallamiento Ciclista (@EVTMO_) August 24, 2025

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в 49 лет. Предварительно причиной смерти стала болезнь легких.