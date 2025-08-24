#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Спорт

17-летний велосипедист погиб из-за травм, полученных во время многодневной гонки в Испании

велосипедист погиб из-за травм в массовом завале на этапе многодневной гонки, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 18:12 Фото: pixabay
В провинции Сория на севере Испании в возрасте 17 лет умер велогонщик команды Tenerife-Cabberty Иван Мелендес Луке, который получил травмы в массовом завале на втором этапе многодневной гонки "Вуэльта Рибера дель Дуэро", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Eurosport, этап соревнований был сначала приостановлен 23 августа из-за нехватки машин скорой помощи, а после подтверждения смерти спортсмена гонку отменили. В ней участвовали свыше 150 человек.

В связи с трагедией в Аранда-де-Дуэро объявлен двухдневный траур.

Международный союз велосипедистов (UCI) и Королевская испанская федерация велоспорта выразили соболезнования в связи с гибелью спортсмена.

"Международный союз велосипедистов (UCI) глубоко скорбит в связи с трагической кончиной испанского гонщика Ивана Мелендеса Луке (команда Tenerife-Cabberty U19), который скончался от травм, полученных в результате падения на велогонке", – написали на официальной странице союза в социальной сети X (бывшая Twitter).

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в 49 лет. Предварительно причиной смерти стала болезнь легких.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сборная Freedom QJ League дала бой гостям из Испании: как прошел матч QJL All Star
Спорт
17:42, Сегодня
Сборная Freedom QJ League дала бой гостям из Испании: как прошел матч QJL All Star
Елена Рыбакина продемонстрировала образ для вечеринки игроков на US Open
Спорт
08:55, Сегодня
Елена Рыбакина продемонстрировала образ для вечеринки игроков на US Open
Казахстанский борец может войти в тройку сильнейших на чемпионате мира
Спорт
03:59, 24 августа 2025
Казахстанский борец может войти в тройку сильнейших на чемпионате мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: