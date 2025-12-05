"МЮ" упустил победу и шанс войти в топ-5 таблицы АПЛ

Самый титулованный футбольный клуб Англии "Манчестер Юнайтед" в последнее время переживает не самые лучшие времена. Португальский наставник "манкунианцев" Рубен Аморим пока не может найти ключи к успешной игре своих подопечных, сообщает Zakon.kz.

Некогда гроза европейского футбола сейчас лихорадит, чередуя успешные матчи с провалами. Очередной невнятный поединок "красные дьяволы" провели дома в ночь на 5 декабря, когда не смогли удержать победу против "Вест Хэма" – 1:1.

Заключительная встреча 14-го тура английского чемпионата, которая проходила на культовой арене "Олд Траффорд", проходила под диктовку хозяев поля после гола Диогу Далота, который забил на 58-й минуте.

Однако гости не дали порадоваться местным фанатам, за семь минут до финального свистка их огорчил Сунгуту Магасса, который сравнял счет.

В итоге команда Рубена Аморима лишилась не только успеха, но и великолепной возможности запрыгнуть на четвертое место турнирной таблицы АПЛ.

Сейчас "МЮ" (22) занимает восьмое место в списке лучших клубов Англии и отстает от лидера "Арсенала" на 11 очков после сыгранных 14-ти туров.

В свою очередь "пушкари" днем ранее довели свою беспроигрышную серию до 18 матчей.