"МЮ" упустил победу и шанс войти в топ-5 таблицы АПЛ
Некогда гроза европейского футбола сейчас лихорадит, чередуя успешные матчи с провалами. Очередной невнятный поединок "красные дьяволы" провели дома в ночь на 5 декабря, когда не смогли удержать победу против "Вест Хэма" – 1:1.
Заключительная встреча 14-го тура английского чемпионата, которая проходила на культовой арене "Олд Траффорд", проходила под диктовку хозяев поля после гола Диогу Далота, который забил на 58-й минуте.
Однако гости не дали порадоваться местным фанатам, за семь минут до финального свистка их огорчил Сунгуту Магасса, который сравнял счет.
В итоге команда Рубена Аморима лишилась не только успеха, но и великолепной возможности запрыгнуть на четвертое место турнирной таблицы АПЛ.
Сейчас "МЮ" (22) занимает восьмое место в списке лучших клубов Англии и отстает от лидера "Арсенала" на 11 очков после сыгранных 14-ти туров.
В свою очередь "пушкари" днем ранее довели свою беспроигрышную серию до 18 матчей.