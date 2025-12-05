#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Спорт

"МЮ" упустил победу и шанс войти в топ-5 таблицы АПЛ

Теннис Ничья АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 12:20 Фото: x/ManUtd
Самый титулованный футбольный клуб Англии "Манчестер Юнайтед" в последнее время переживает не самые лучшие времена. Португальский наставник "манкунианцев" Рубен Аморим пока не может найти ключи к успешной игре своих подопечных, сообщает Zakon.kz.

Некогда гроза европейского футбола сейчас лихорадит, чередуя успешные матчи с провалами. Очередной невнятный поединок "красные дьяволы" провели дома в ночь на 5 декабря, когда не смогли удержать победу против "Вест Хэма" – 1:1.

Заключительная встреча 14-го тура английского чемпионата, которая проходила на культовой арене "Олд Траффорд", проходила под диктовку хозяев поля после гола Диогу Далота, который забил на 58-й минуте.

Однако гости не дали порадоваться местным фанатам, за семь минут до финального свистка их огорчил Сунгуту Магасса, который сравнял счет.

В итоге команда Рубена Аморима лишилась не только успеха, но и великолепной возможности запрыгнуть на четвертое место турнирной таблицы АПЛ.

Сейчас "МЮ" (22) занимает восьмое место в списке лучших клубов Англии и отстает от лидера "Арсенала" на 11 очков после сыгранных 14-ти туров.

В свою очередь "пушкари" днем ранее довели свою беспроигрышную серию до 18 матчей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Наставник "МЮ" высказался о первой победе в рамках АПЛ
16:03, 02 декабря 2024
Наставник "МЮ" высказался о первой победе в рамках АПЛ
"МЮ" одержал волевую победу в меньшинстве над "Ипсвичем"
11:09, 27 февраля 2025
"МЮ" одержал волевую победу в меньшинстве над "Ипсвичем"
"МЮ" первым добрался до рубежа "500 сухих матчей" в АПЛ
10:51, 27 ноября 2023
"МЮ" первым добрался до рубежа "500 сухих матчей" в АПЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: