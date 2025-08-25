"Тобол" вырвался в лидеры чемпионской гонки КПЛ-2025

В прошедшие выходные состоялись матчи 22-го тура казахстанского футбольного чемпионата среди команд высшего дивизиона. По итогам этих игр поменялась расстановка в верхней части турнирной таблицы, где теперь красуется "Тобол", сообщает Zakon.kz.

Костанайский коллектив в отчетном туре дома переиграл "Туран" (Туркестанская область) со счетом 2:0. Этот результат позволил команде Нурбола Жумаскалиева опередить своих главных конкурентов в чемпионской гонке сезона – "Астану" и "Кайрат".

"Астана" же в столичном дерби проиграла "Женису" – 2:3. Два других претендента на медали КПЛ-2025 также одержали победы.

"Елимай" был сильнее "Кызылжара" – 2:0, а "Актобе" порадовал своих болельщиков успехом над "Жетысу" – 3:2.

В остальных поединках минувшего уик-энда зрители увидели следующие показатели: "Улытау" – "Ордабасы" – 2:1, "Кайсар" – "Атырау" – 0:0.

Игры 22-го тура пропускал "Кайрат" из-за своего важного матча в Лиге чемпионов УЕФА против шотландского "Селтика".