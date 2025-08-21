#АЭС в Казахстане
Спорт

Видеообзор сенсационного матча "Кайрата" против "Селтика" в Лиге чемпионов

Футбол Лига чемпионоа, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 09:53 Фото: telegram/fc_kairat
В ночь на 21 августа в Глазго (Шотландия) состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Селтик" разошелся миром с казахстанским "Кайратом" – 0:0, сообщает Zakon.kz.

Более 60 000 фанатов, заполнившие арену "Селтик Парк", не увидели голов в течение 90 минут. Теперь судьба данного противостояния и путевка в основной этап Лиги чемпионов решится в Алматы 26 августа.

Для наставника хозяев поля Брендана Роджерса это был юбилейный, 800-й матч в его тренерской карьере. 

"Огорчены игрой в первом тайме, начали не с тем настроем, были довольно пассивны. Второй тайм был лучше, но не смогли найти выход из ситуации. Дома хотелось воспользоваться преимуществом. Нет никаких сомнений, что мы можем победить в гостях, мы уже через это проходили. Все зависит от нас".Брендан Роджерс

В свою очередь рулевой чемпиона Казахстана Рафаэль Уразбахтин также с оптимизмом смотрит на ответный поединок в Алматы. 

Вторая игра между "Кайратом" и "Селтиком" пройдет на Центральном стадионе Алматы 26 августа, начало в 21:45.

К большому сожалению, алматинскому клубу в этом матче не сможет помочь главный его голеадор – Дастан Сатпаев. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
