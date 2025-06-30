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Спорт

"Кайрат" почти догнал "Астану" в чемпионской гонке КПЛ-2025

Футбол Победа Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:53 Фото: Instagram/f.c.kairat
В минувшие выходные состоялись матчи 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. В семи встречах гости одержали три победы, еще в трех случаях был зафиксирован ничейный исход, сообщает Zakon.kz.

Центральный поединок прошедшего тура прошел в Шымкенте, где "Ордабасы" уступил чемпиону страны "Кайрату" – 0:1. Победу алматинской дружине принес бразилец Жоржинью.

 

Нельзя не отметить, что в эти воскресные дни ценные очки еще дома потеряли претенденты на "золото" КПЛ-2025 "Тобол" и "Астана".

 

Столичный коллектив не смог обыграть "Кызылжар" – 3:3. А костанайская команда ушла от поражения в поединке с "Женисом" из Астаны – 2:2.

В других встречах 14-го тура зафиксированы следующие показатели: "Улытау" – "Жетысу" 1:2, "Атырау" – "Окжетпес" 0:0, "Туран" – "Актобе" 0:3, "Кайсар" – "Елимай" 1:2.

Таким образом, по итогам игр первого круга КПЛ-2025 на вершине турнирной таблицы светится "Астана" (34). В призовой тройке находятся "Кайрат" (33) и "Актобе" (29).

Между тем алматинский клуб на днях начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА против словенской "Олимпии".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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