"Кайрат" сделал важное заявление перед продажей билетов на матч с "Реал Мадридом"

В Instagram футбольного клуба "Кайрат" сегодня, 23 сентября 2025 года, появилось официальное заявление касательно билетов на матч с "Реал Мадридом", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в преддверии открытия продаж билетов на матчи Лиги чемпионов УЕФА алматинский ФК "предупреждает болельщиков о случаях мошенничества, связанных с ложными объявлениями и перепродажей".

"Билеты, приобретенные у третьих лиц или через неофициальные каналы, будут аннулированы, а лица, купившие их, не смогут пройти на стадион", – предупредила пресс-служба ФК "Кайрат" во вторник.

Болельщикам напомнили, что продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" начнется 23 сентября в 17:00 через:

официальный сайт клуба,

Ticketon,

приложение Qairat SuperApp.

В системе Ticketon при открытии будет формироваться виртуальная очередь, поэтому рекомендуется зайти заранее.

ФК "Кайрат" советует болельщикам обновить Qairat SuperApp до последней версии через App Store или Play Market для корректного отображения схемы стадиона и работы сервиса.

Билеты, оформленные через сайт и Ticketon, поступают на электронную почту только в день матча. В мобильном приложении Qairat SuperApp действительный QR-код обновляется автоматически за несколько часов до игры; скриншоты и изображения из сторонних источников недействительны.

Матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Реал Мадрид" пройдет 30 сентября 2025 года в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.