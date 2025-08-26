#АЭС в Казахстане
Спорт

Тренер "Селтика": У нас есть фантастический шанс пробиться дальше

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:22 Фото: Instagram/celticFC
Вечером 26 августа на Центральном стадионе Алматы состоится финальный поединок квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский "Кайрат" примет легендарный шотландский "Селтик", сообщает Zakon.kz.

Перед встречей с "Кайратом" наставник шотландского коллектива Брендан Роджерс высказался о задачах своих подопечных на пути к общему этапу Лиги чемпионов УЕФА.

"Нет никакой недооценки, с уважением относимся к сопернику. Каждый игрок и тренер мечтает сыграть в групповом этапе такого турнира. Если будем думать о неудаче, то создадим проблемы себе. Поэтому должны сыграть в свой футбол, у нас есть фантастический шанс пробиться дальше. Будем контролировать игру и хорошо обороняться". Брендан Роджерс

Команда Рафаэля Уразбахтина до матча с "Селтиком" взяла небольшой отдых в казахстанском футбольном первенстве, пропустив игру 22-го тура против "Окжетпеса". 

"В Алматы очень жарко, но условия одинаковые для обеих команд. Они играют на своей арене, и чувствуем, что будет давление местных фанатов, но мы настроены, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков, которые приехали из Шотландии. Хотим играть именно на групповом этапе Лиги чемпионов, мы этого заслуживаем, у нас есть опыт". Брендан Роджерс

Ответная встреча между "Кайратом" и "Селтиком" начнется в 21:45. Первая игра, которая прошла неделю назад в Глазго, завершилась нулевой ничьей. 

О перспективах чемпиона Казахстана также высказался его рулевой Рафаэль Уразбахтин.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
