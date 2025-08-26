Тренер "Селтика": У нас есть фантастический шанс пробиться дальше

Вечером 26 августа на Центральном стадионе Алматы состоится финальный поединок квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский "Кайрат" примет легендарный шотландский "Селтик", сообщает Zakon.kz.

Перед встречей с "Кайратом" наставник шотландского коллектива Брендан Роджерс высказался о задачах своих подопечных на пути к общему этапу Лиги чемпионов УЕФА.

"Нет никакой недооценки, с уважением относимся к сопернику. Каждый игрок и тренер мечтает сыграть в групповом этапе такого турнира. Если будем думать о неудаче, то создадим проблемы себе. Поэтому должны сыграть в свой футбол, у нас есть фантастический шанс пробиться дальше. Будем контролировать игру и хорошо обороняться". Брендан Роджерс

Команда Рафаэля Уразбахтина до матча с "Селтиком" взяла небольшой отдых в казахстанском футбольном первенстве, пропустив игру 22-го тура против "Окжетпеса".

"В Алматы очень жарко, но условия одинаковые для обеих команд. Они играют на своей арене, и чувствуем, что будет давление местных фанатов, но мы настроены, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков, которые приехали из Шотландии. Хотим играть именно на групповом этапе Лиги чемпионов, мы этого заслуживаем, у нас есть опыт". Брендан Роджерс

Ответная встреча между "Кайратом" и "Селтиком" начнется в 21:45. Первая игра, которая прошла неделю назад в Глазго, завершилась нулевой ничьей.

О перспективах чемпиона Казахстана также высказался его рулевой Рафаэль Уразбахтин.