Спорт

"Кайрат" объявил состав на матч против "Селтика" в Лиге чемпионов

Футбол Состав Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 20:46 Фото: Instagram/f.c.kairat
Через считаные минуты на Центральный стадион Алматы выйдут казахстанский "Кайрат" и шотландский "Селтик", чтобы разыграть путевку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин выставил на поединок против шотландского гранда 11 следующих футболистов:

Матч "Кайрат" – "Селтик" начнется в 21:45, болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

К этой минуте назвала стартовый состав своих игроков и гостевая команда.

За день до начала этой игры наставник "Селтика" поделился своим мнением о битве с "Кайратом".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
