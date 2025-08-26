"Кайрат" объявил состав на матч против "Селтика" в Лиге чемпионов
Через считаные минуты на Центральный стадион Алматы выйдут казахстанский "Кайрат" и шотландский "Селтик", чтобы разыграть путевку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.
Главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин выставил на поединок против шотландского гранда 11 следующих футболистов:
Матч "Кайрат" – "Селтик" начнется в 21:45, болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.
К этой минуте назвала стартовый состав своих игроков и гостевая команда.
За день до начала этой игры наставник "Селтика" поделился своим мнением о битве с "Кайратом".
