"Кайрат" объявил состав на матч против "Селтика" в Лиге чемпионов

Через считаные минуты на Центральный стадион Алматы выйдут казахстанский "Кайрат" и шотландский "Селтик", чтобы разыграть путевку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин выставил на поединок против шотландского гранда 11 следующих футболистов:

Матч "Кайрат" – "Селтик" начнется в 21:45, болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

К этой минуте назвала стартовый состав своих игроков и гостевая команда.

За день до начала этой игры наставник "Селтика" поделился своим мнением о битве с "Кайратом".