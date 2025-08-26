#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
535.99
626.36
6.64
Спорт

Исторический вечер в Алматы: что важно знать болельщикам "Кайрата" перед матчем с "Селтиком"

Центральный стадион Алматы, люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 14:32 Фото: Instagram/f.c.kairat
Сегодня, 26 августа 2025 года, в Алматы пройдет исторический вечер – ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Кайрат" и "Селтик", сообщает Zakon.kz.

Где и во сколько

Гимн Лиги чемпионов УЕФА впервые в истории прозвучит на Центральном стадионе Алматы. Начало матча "Кайрат" – "Селтик" запланировано на 21:45.

Вход на стадион откроется в 18:45.

На каких улицах ограничат движение

Частичное ограничение движения возможно в квадрате проспекта Абая – улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева. Как уточнили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, цель – предотвращение пробок и обеспечение свободного проезда спецтранспорта.

Обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности во время ответного матча по футболу квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Кайрат" (Алматы) и "Селтик" (Глазго) будет осуществляться силами порядка 2 тыс. сотрудников полиции.

Как и откуда можно доехать до стадиона

Для удобства болельщиков будут организованы бесплатные автобусные маршруты от ключевых точек города до стадиона и обратно. По данным пресс-службы акимата Алматы, автобусы будут курсировать с 18:00:

  • мкр. Калкаман (остановка "Горбольница №7");
  • мкр. Орбита (пересечение ул. Мустафина – Торайгырова);
  • мкр. Айнабулак (пересечение ул. Макатаева – Павлодарская);
  • Остановка "Халык Арена" (направление север);
  • Ж/д вокзал Алматы-1;
  • Ж/д вокзал Алматы-2;
  • ЦОН Наурызбайского района;
  • Пересечение ул. Момышулы – Монке би.

Вход на стадион

Вход на Центральный стадион Алматы будет осуществляться с трех гейтов – со стороны:

  • пр. Абая,
  • ул. Сатпаева,
  • ул. Байтурсынова.

Всех зрителей просят прибыть на стадион за 2-3 часа до начала матча, с учетом времени прохождения контроля (досмотра) при входе, а также во избежание очереди и столпотворения.

Важное по билетам на матч

В футбольном клубе "Кайрат" проинформировали, что билеты на ответный матч с "Селтиком" распространяются исключительно через официальный сайт ФК, платформу Ticketon и мобильное приложение Qairat SuperApp.

Болельщиков предупредили, что билеты, приобретенные через сайт и платформу, будут направлены на электронную почту покупателей только в день матча. А в мобильном приложении, как заявили в ФК, действует система, при которой текущие QR-коды являются временными и не имеют силы. Действительный уникальный QR-код обновится автоматически лишь за несколько часов до игры.

Обращение "Кайрата" к болельщикам

Клуб фиксирует многочисленные факты перепродажи билетов перекупщиками.

"Такие билеты будут аннулированы. В случае возникновения сомнений при входе на стадион стюарды вправе запросить ИИН, указанный при покупке, для подтверждения личности владельца. При отсутствии подтверждения вход будет запрещен", – заявили в ФК.

"Кайрат" призвал болельщиков не приобретать билеты у перекупщиков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 14:32
"Алга, Казахстан": история самой преданной бабушки-болельщицы "Кайрата"

Отметим, что сегодня в составе "Кайрата" не будет Александра Заруцкого, Григория Зария и Дастана Сатпаева. Если первые двое получили травму, то молодой форвард пропускает будущий матч из-за перебора желтых карточек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 14:32
Рафаэль Уразбахтин: Матч с "Селтиком" – большое событие для Казахстана

Первая игра между алматинским "Кайратом" и шотландским "Селтиком" прошла в ночь на 21 августа в Глазго и завершилась нулевой ничьей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Новичок "Ливерпуля" вошел в список лучших бомбардиров АПЛ
Спорт
13:41, Сегодня
Новичок "Ливерпуля" вошел в список лучших бомбардиров АПЛ
Главный фаворит US Open-2025 сменил имидж и выиграл первый матч
Спорт
12:28, Сегодня
Главный фаворит US Open-2025 сменил имидж и выиграл первый матч
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: