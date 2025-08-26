Исторический вечер в Алматы: что важно знать болельщикам "Кайрата" перед матчем с "Селтиком"

Сегодня, 26 августа 2025 года, в Алматы пройдет исторический вечер – ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Кайрат" и "Селтик", сообщает Zakon.kz.

Где и во сколько

Гимн Лиги чемпионов УЕФА впервые в истории прозвучит на Центральном стадионе Алматы. Начало матча "Кайрат" – "Селтик" запланировано на 21:45.

Вход на стадион откроется в 18:45.

На каких улицах ограничат движение

Частичное ограничение движения возможно в квадрате проспекта Абая – улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева. Как уточнили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, цель – предотвращение пробок и обеспечение свободного проезда спецтранспорта.

Обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности во время ответного матча по футболу квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Кайрат" (Алматы) и "Селтик" (Глазго) будет осуществляться силами порядка 2 тыс. сотрудников полиции.

Как и откуда можно доехать до стадиона

Для удобства болельщиков будут организованы бесплатные автобусные маршруты от ключевых точек города до стадиона и обратно. По данным пресс-службы акимата Алматы, автобусы будут курсировать с 18:00:

мкр. Калкаман (остановка "Горбольница №7");

мкр. Орбита (пересечение ул. Мустафина – Торайгырова);

мкр. Айнабулак (пересечение ул. Макатаева – Павлодарская);

Остановка "Халык Арена" (направление север);

Ж/д вокзал Алматы-1;

Ж/д вокзал Алматы-2;

ЦОН Наурызбайского района;

Пересечение ул. Момышулы – Монке би.

Вход на стадион

Вход на Центральный стадион Алматы будет осуществляться с трех гейтов – со стороны:

пр. Абая,

ул. Сатпаева,

ул. Байтурсынова.

Всех зрителей просят прибыть на стадион за 2-3 часа до начала матча, с учетом времени прохождения контроля (досмотра) при входе, а также во избежание очереди и столпотворения.

Важное по билетам на матч

В футбольном клубе "Кайрат" проинформировали, что билеты на ответный матч с "Селтиком" распространяются исключительно через официальный сайт ФК, платформу Ticketon и мобильное приложение Qairat SuperApp.

Болельщиков предупредили, что билеты, приобретенные через сайт и платформу, будут направлены на электронную почту покупателей только в день матча. А в мобильном приложении, как заявили в ФК, действует система, при которой текущие QR-коды являются временными и не имеют силы. Действительный уникальный QR-код обновится автоматически лишь за несколько часов до игры.

Обращение "Кайрата" к болельщикам

Клуб фиксирует многочисленные факты перепродажи билетов перекупщиками.

"Такие билеты будут аннулированы. В случае возникновения сомнений при входе на стадион стюарды вправе запросить ИИН, указанный при покупке, для подтверждения личности владельца. При отсутствии подтверждения вход будет запрещен", – заявили в ФК.

"Кайрат" призвал болельщиков не приобретать билеты у перекупщиков.

Отметим, что сегодня в составе "Кайрата" не будет Александра Заруцкого, Григория Зария и Дастана Сатпаева. Если первые двое получили травму, то молодой форвард пропускает будущий матч из-за перебора желтых карточек.

Первая игра между алматинским "Кайратом" и шотландским "Селтиком" прошла в ночь на 21 августа в Глазго и завершилась нулевой ничьей.