Легенда остается в клетке: Жуман Жумабеков бросил вызов Мохаммеду Хейбати

После своей победы над бразильцем Бруно Роверсо на турнире Naiza 76 в Алматы Жуман неожиданно объявило том, что не готов завершить карьеру и хотел бы провести бой с Мохамеддом "Персом" Хейбати по правилам ММА.

"Я готов устроить с ним мощную зарубу, он тоже готов. Нурбек Карабала, мне нужно построить еще один дом", – обращаясь к президенту лиги Naiza сказал в послематчевом интервью Жуман. Фото: naiza FC Отметим, что бой в легчайшем весе прошел все три раунда и закончился победой Жумабекова единогласным решением судей. Фото: naiza FC Таким образом, Жуман Жумабеков одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Бруно Роверсо потерпел 13 поражение. Фото: naiza FC Жуман также выступает по правилам бокса и кулачки. Партнерский материал.

