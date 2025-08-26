#АЭС в Казахстане
Спорт

Легенда остается в клетке: Жуман Жумабеков бросил вызов Мохаммеду Хейбати

бокс, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 23:18 Фото: naiza FC
После своей победы над бразильцем Бруно Роверсо на турнире Naiza 76 в Алматы Жуман неожиданно объявило том, что не готов завершить карьеру и хотел бы провести бой с Мохамеддом "Персом" Хейбати по правилам ММА.
"Я готов устроить с ним мощную зарубу, он тоже готов. Нурбек Карабала, мне нужно построить еще один дом", – обращаясь к президенту лиги Naiza сказал в послематчевом интервью Жуман.

Фото: naiza FC

Отметим, что бой в легчайшем весе прошел все три раунда и закончился победой Жумабекова единогласным решением судей.

Фото: naiza FC

Таким образом, Жуман Жумабеков одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Бруно Роверсо потерпел 13 поражение.

Фото: naiza FC

Жуман также выступает по правилам бокса и кулачки.

Партнерский материал.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
