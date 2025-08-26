Триумф "Кайрата" прокомментировал Рафаэль Уразбахтин

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин подвел итоги алматинской игры своих подопечных, сообщает Zakon.kz.

По информации Vesti.kz, Уразбахтин напоминал своим подопечным о грандах европейского футбола, с которыми можно встретиться в общем этапе Лиги Чемпионов.

"Там гранды одни. Показали ребятам, распечатали и в раздевалку повесили. Мне захотелось, чтобы ребята видели и мотивировались. Конечно, хочется на групповом этапе ЛЧ встретиться с клубами, как можно именитее, потому что, возможно, такое раз в жизни такое бывает, – заявил Рафаэль Уразбахтин.

На вопрос о травмированных спортсменах Уразбахтин пояснил, что команда будет биться до конца.

"Повреждения в основном мышечные. Мы не привыкли долгое время играть в таком графике. Но, у нас есть ребята, которые могут заменить других и воспользоваться своим шансом", – отметил он.

С его слов, Заруцкий предположительно должен восстановиться в течении месяца.

"Эдмилсон тоже недолго будет не в строю. У Зариа микронадрыв. Может неделя, может больше. У него было болезненное столкновение в Словакии. Думали просто ушиб, но повреждение оказалось тяжелее", – пояснил коуч алматинской команды.

Также тренер ответил на вопрос, о шансах игры Анарбекова, если бы не был травмирован Заруцкий к серии пенальти.

"Мне тренер вратарей сказал, что Темирлан отстоит уверенно. Он их знает. Все, в принципе так и произошло", – сказал Уразбахтин.

В этот же день защитник сборной Казахстана и петербургского клуба "Зенит" 25-летний Нуралы Алип поздравил "Кайрат" с фантастическим результатом.