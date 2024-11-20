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Главный тренер "Кайрата" в день рождения получил новый контракт

Футбол Новый контракт, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 16:41 Фото: Instagram/f.c.kairat
20 ноября 2024 года свое 46-летие отмечает главный тренер алматинского футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин. Как раз в этот день руководство команды предложило ему продлить соглашение на три сезона вперед, сообщает Zakon.kz.

После недолгих переговоров "Кайрат" подписал новый контракт с главным тренером Рафаэлем Уразбахтиным до конца сезона 2027 года.

Как известно, Уразбахтин только в начале сентября 2024 года встал у руля алматинской дружины, заменив на этом посту Александра Кержакова. 

За два месяца под его руководством "Кайрат" одержал 6 побед, один матч свел к ничьей и потерпел одно поражение в 8 играх казахстанской Премьер-лиги.

Эти результаты не остались без внимания Qazaqstan Football League, который объявил Рафаэля Уразбахтина лучшим тренером октября. 

"Эмоции переполняют, очень рад, новый контракт это большая ответственность для меня. Можно сказать, что сбылась моя мечта. Где-то в глубине души мечтал об этом. Первые шаги в профессиональном футболе делал именно в "Кайрате", определенное время провел здесь как игрок. Тренерскую деятельность начинал с Академии "Кайрата", прошел все этапы. Для меня это радостное событие. Надо всегда верить в то дело, которым занимаешься. На мне лежит большая ответственность. Постараюсь оправдать то доверие, которое мне оказывает здесь. Отплатить работой, хорошими результатами, чтобы мы радовали наших болельщиков".Рафаэль Уразбахтин

По итогам нынешнего сезона "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана и в 2025 году представит нашу страну в Лиге чемпионов УЕФА. 

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