#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Спорт

"Копенгаген" – "Кайрат": Уразбахтин прокомментировал будущий матч

Копенгаген - Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 07:25 Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
Ночью 26 ноября главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал предстоящую игру, сообщает Zakon.kz.

Со слов Уразбахтина, опубликованных в Telegram-канале клуба, "Кайрат" постарается добиться положительного результата с "Копенгагеном".

"У нас была достаточно длительная пауза в связи с завершившимся чемпионатом. Мы с нетерпением ждем завтрашний матч, потому что устали отдыхать. У нас было время отдохнуть и спокойно подготовиться. Надеемся показать хорошую игру и хороший результат".Рафаэль Уразбахтин

Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Копенгаген" – "Кайрат" пройдет сегодня на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

Часами ранее стали известны результаты первого игрового дня Лиги чемпионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Недалеко от Алматы произошло землетрясение
07:48, Сегодня
Недалеко от Алматы произошло землетрясение
Триумф "Кайрата" прокомментировал Рафаэль Уразбахтин
04:17, 27 августа 2025
Триумф "Кайрата" прокомментировал Рафаэль Уразбахтин
"Кайрат" – "Спортинг": Уразбахтин поделился ожиданиями
06:26, 18 сентября 2025
"Кайрат" – "Спортинг": Уразбахтин поделился ожиданиями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: