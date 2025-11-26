"Копенгаген" – "Кайрат": Уразбахтин прокомментировал будущий матч

Ночью 26 ноября главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал предстоящую игру, сообщает Zakon.kz.

Со слов Уразбахтина, опубликованных в Telegram-канале клуба, "Кайрат" постарается добиться положительного результата с "Копенгагеном".

"У нас была достаточно длительная пауза в связи с завершившимся чемпионатом. Мы с нетерпением ждем завтрашний матч, потому что устали отдыхать. У нас было время отдохнуть и спокойно подготовиться. Надеемся показать хорошую игру и хороший результат". Рафаэль Уразбахтин

Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Копенгаген" – "Кайрат" пройдет сегодня на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

Часами ранее стали известны результаты первого игрового дня Лиги чемпионов.