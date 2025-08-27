#АЭС в Казахстане
Спорт

Свадьба до слез: казахстанская пара спортсменка Севда Алиева вышла замуж за американца

Севда Алиева с мужем , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 10:44 Фото: Instagram/sevdaalieva
Одна из самых ярких, красивых и талантливых пара спортсменок Казахстана Севда Алиева вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

32-летняя пара спортсменка по пулевой стрельбе Севда Алиева из Астаны создает свой семейный очаг. Недавно у себя на странице в Instagram она поделилась радостной новостью о том, что приняла предложение руки и сердца. Ее избранником стал американец Исаак Сайед (Isaac Syed). Судя по их странице в соцсетях, пара встречалась около года.

26 августа в сторисах Севды появились кадры с қыз ұзату. Торжество прошло в ресторане в кругу близких. Жених и невеста кружились в танцах, пели песни и принимали искренние поздравления. Певец Амре (Ернар Садирбаев) исполнил и посвятил им казахскую песню о любви.

Фото: Instagram/sevdaalieva

Севда Алиева влюбила в себя зрителей участием в музыкальных шоу, продемонстрировав прекрасные вокальные данные. Также она является чемпионкой мира по пара танцам 2023 года в Италии и чемпионкой Казахстана по пулевой стрельбе 2024 года. На паралимпийских играх в Париже-2024 была знаменосцем. Стрелок выступает в дисциплине P2 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Юзеры поздравляют влюбленных и желают им счастья:

  • сладкая парочка;
  • свадьба года;
  • свадьба до слез, очень трогательно;
  • невероятные.

В августе 2024 года Zakon.kz побывал на уникальной фотовыставке в Алматы. Пройти мимо нее было невозможно. Сначала она привлекает любопытные взгляды. А потом надолго удерживает зрителя, жадно разглядывающего малейшие детали. Дело в том, что на кадрах паралимпийцы.

