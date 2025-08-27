Экс-звезда "Реала" Васкес стал игроком немецкого "Байера"

Бывший футболист испанского "Реала" Лукас Васкес перешел в состав серебряного призера Бундеслиги – "Байера". Он подписал контракт на ближайшие два года, сообщает Zakon.kz.

26 августа "аптекари" объявили о подписании договора с 34-летним испанским защитником. Ближайшие два сезона Лукас Васкес будет защищать честь одного из лидеров немецкого футбола.

Лукас на протяжении последних 15-ти лет надевал форму королевского клуба и является одним из самых титулованных игроков в истории "Реала".

За этот период он сыграл 277 игр в майке "сливочных", где забил 26 мячей в ворота соперников.

16 июля Васкес объявил о своем уходе из мадридского коллектива на правах свободного агента.