Спорт

Игрока "Реала" будут судить за видео на телефоне

Защитник испанского &quot;Реала&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 07:57 Фото: Instagram/asencio
Защитник испанского "Реала" Рауль Асенсио и еще три бывших игрока молодежной команды мадридского клуба предстанут перед судом, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, это произойдет по делу о распространении видеозаписей интимного характера с двумя девушками, одна из которых была несовершеннолетней, в 2023 году.

Разбирательство по этому делу начал суд города Сан-Бартоломе-де-Тирахана на Канарских островах.

Прокуратура попросила для Асенсио, против которого выдвинуты обвинения в преступлении против частной жизни, два с половиной года и один день заключения. Суд потребовал от 22-летнего футболиста залог в 15 тыс. евро.

Асенсио не имел интимных отношений с этими девушками и не участвовал в записи видео, на которое они не давали согласия, но попросил его, чтобы показать другу.

Для трех других фигурантов – Феррана Руиса, Хуана Родригеса и Андреса Гарсии – прокуратура ранее запросила по четыре года и семь месяцев, поскольку против них выдвинуты обвинения в распространении детской порнографии.

Ранее главный тренер "Спортинга" оценил игру "Кайрата".

Аксинья Титова
