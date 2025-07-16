Еще один титулованный футболист "Реала" покидает команду

Самый прославленный клуб планеты "Реал" официально объявил об уходе защитника Лукаса Васкеса. Он считается одним из титулованных представителей "мадридцев" после Луки Модрича, который тоже недавно ушел из команды, сообщает Zakon.kz.

34-летний Васкес является воспитанником королевского клуба и последние 15 сезонов играл в майке "сливочных".

За этот период он сыграл 402 матча, где выиграл 23 титула, в числе которых:

Лига чемпионов (5 раз).

Клубный чемпионат мира (5).

Суперкубок УЕФА (4).

Ла Лига (4).

Суперкубок Испании (4).

Кубок Испании (1).

На церемонии прощания с Лукасом Васкесом, которое пройдет 17 июля, будет присутствовать президент "Галактикос" Флорентино Перес.

"Лукас Васкес – яркий представитель ценностей "Реала", благодаря которым он стал одним из самых любимых игроков болельщиков. Он символизирует трудолюбие, упорство, скромность и дух победителя, необходимые для успеха. Это игрок, который заслужил любовь и признание всех наших фанатов. Мадрид был и всегда будет его домом". Флорентино Перес

Свое последнее выступление за "Реал" Васкес провел на КЧМ-2025 в США, как и его бывший одноклубник Лука Модрич.

Хорват на днях был представлен игроком итальянского "Милана".