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Алонсо останется в "Байере" еще на один сезон

Футбол Наставник Байера, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:04 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Один из лучших тренеров Бундеслиги, 42-летний испанский специалист Хаби Алонсо, будет руководить "Байером" еще один год, сообщает Zakon.kz.

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Как передает инсайдер Фабрицио Романо, испанский наставник останется на посту главного тренера клуба из Леверкузена как минимум до июня 2025 года. И при этом в соглашении с Алонсо будут действовать отступные, а сам контракт с "аптекарями" будет продлен на два года.

В последнее время Алонсо считается одним из востребованных тренеров в Европе. Все это благодаря ярким результатам его клуба в Бундеслиге и еврокубках. Главным кандидатом на приглашение испанского наставника является знаменитая "Бавария", которая в этом сезоне, скорее всего, сложит с себя полномочия чемпиона немецкого первенства в высшем дивизионе. 

Футбол Новый контракт, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:04

Фото: Instagram/Bayer04fussball

"Фармацевты" уже сотворили историю немецкого футбола, продлив свою фантастическую серию без поражений до 38 матчей на различных турнирах.

Подопечные Алонсо сейчас претендуют сразу на три трофея на европейской арене, им светит титул чемпиона и обладателя Кубка Германии, плюс они могут выиграть Лигу Европы УЕФА.  

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