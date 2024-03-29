Алонсо останется в "Байере" еще на один сезон

Один из лучших тренеров Бундеслиги, 42-летний испанский специалист Хаби Алонсо, будет руководить "Байером" еще один год, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, испанский наставник останется на посту главного тренера клуба из Леверкузена как минимум до июня 2025 года. И при этом в соглашении с Алонсо будут действовать отступные, а сам контракт с "аптекарями" будет продлен на два года.

🚨🇪🇸 Liverpool won’t wait anymore for Xabi Alonso — as Ruben Amorim will be an option already discussed internally, not the only one.



Bayern are prepared to wait until Xabi make official decision, but he’s expected to stay at Leverkusen until June 2025… with release clause. pic.twitter.com/3ZychLFUYe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2024

В последнее время Алонсо считается одним из востребованных тренеров в Европе. Все это благодаря ярким результатам его клуба в Бундеслиге и еврокубках. Главным кандидатом на приглашение испанского наставника является знаменитая "Бавария", которая в этом сезоне, скорее всего, сложит с себя полномочия чемпиона немецкого первенства в высшем дивизионе.





Фото: Instagram/Bayer04fussball

"Фармацевты" уже сотворили историю немецкого футбола, продлив свою фантастическую серию без поражений до 38 матчей на различных турнирах.



Подопечные Алонсо сейчас претендуют сразу на три трофея на европейской арене, им светит титул чемпиона и обладателя Кубка Германии, плюс они могут выиграть Лигу Европы УЕФА.