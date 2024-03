Алонсо останется в "Байере" еще на один сезон

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, испанский наставник останется на посту главного тренера клуба из Леверкузена как минимум до июня 2025 года. И при этом в соглашении с Алонсо будут действовать отступные, а сам контракт с "аптекарями" будет продлен на два года.

🚨🇪🇸 Liverpool won’t wait anymore for Xabi Alonso — as Ruben Amorim will be an option already discussed internally, not the only one.



Bayern are prepared to wait until Xabi make official decision, but he’s expected to stay at Leverkusen until June 2025… with release clause. pic.twitter.com/3ZychLFUYe