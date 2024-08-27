Экс-звезда "Реала" и лучший игрок Кубка Америки – 2024 вернулся в Европу

Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано" объявил о подписании контракта с 33-летним колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, который в свое время защищал цвета мадридского "Реала", сообщает Zakon.kz.

До возвращения в Европу футболист играл в бразильском коллективе "Сан-Паулу", с которым расторг контракт месяц назад.

Родригес известен своим выступлением за мадридский "Реал", где отыграл шесть сезонов. Также он защищал честь таких известных клубов, как "Порту", "Монако", "Бавария", "Олимпиакос" и "Эвертон".

"Клуб подписал звездного игрока в самый особенный сезон, когда мы празднуем 100-летие своей истории, храбрости, мужества и благородства. Хамес олицетворяет ценности клуба и уверяет, что у него есть желание совершать великие дела. Это твой дом, добро пожаловать, Хамес". Заявление ФК "Райо Вальекано"

Хамес Родригес недавно был признан лучшим игроком Кубка Америки – 2024, где его сборная добралась до финала и проиграла Аргентине (0:1).

Пока лидер колумбийской команды готовится к выходу на матчи Ла Лиги, другой южноамериканец, молодая бразильская звезда "Реала" Эндрик, уже установил рекорд в истории королевского клуба.