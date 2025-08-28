#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" попал в четвертую корзину жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Корзина ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 11:11 Фото: Zakon.kz
Окончательно определились все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьевка данной стадии с участием казахстанского "Кайрата", который будет в четвертой корзине, пройдет вечером 28 августа, сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана в предстоящей процедуре жеребьевки стоит ниже рейтингом, чем остальные 35 клубов.

И в бюджетном плане "Кайрат" уступает всем (12,8 млн евро). Для сравнения: предпоследняя команда жеребьевки "Пафос" стоит 20,85 млн евро, а действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ оценивается в сумму 1,19 млрд евро.

Таким образом, все 36 клубов перед жеребьевкой распределены следующим образом:

  • Первая корзина – ПСЖ, "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Боруссия" и "Барселона".
  • Вторая корзина – "Арсенал", "Байер", "Атлетико", "Бенфика", "Аталанта", "Вильярреал", "Ювентус", "Айнтрахт" и "Брюгге".
  • Третья корзина – "Тоттенхэм", ПСВ, "Аякс", "Наполи", "Спортинг", "Олимпиакос", "Славия", "Буде-Глимт" и "Марсель".
  • Четвертая корзина – "Копенгаген", "Монако", "Галатасарай", "Юнион", "Карабах", "Атлетик", "Ньюкасл", "Пафос" и "Кайрат".

По итогам жеребьевки команда Рафаэля Уразбахтина может попасть в одну группу с двумя представителями из первой корзины, и один из этих грандов гарантированно приедет в Алматы.

В список остальных потенциальных соперников входят другие топовые дружины Европы, и четыре из них приедут в Алматы. Остальные четыре встречи чемпион Казахстана сыграет на выезде.

Кто нам попадется: "Реал", "Барселона" или ПСЖ, узнаете уже вечером 28 августа, когда пройдет официальная церемония жеребьевки в Монако.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
