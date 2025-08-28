"Реал Мадрид" прилетит в Алматы на матч с "Кайратом"

28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников, сообщает Zakon.kz.

В число оппонентов чемпиона Казахстана вошли 8 команд, главной из которых является самый титулованный клуб мира – мадридский "Реал".

Королевский клуб примем у себя дома в Алматы. Вторым грандом, который попался алматинской дружине, стал финалист Лиги чемпионов-2025 – "Интер". С итальянским коллективом сразимся на выезде.

Далее соперниками казахстанской дружины стали: "Арсенал" (Англия) – поединок в Лондоне, "Брюгге" (Бельгия) – игра в Алматы, "Спортинг" (Португалия) – в гостях, "Олимпиакос" (Греция) – матч в Алматы, "Пафос" (Кипр) – встреча в Алматы, "Копенгаген" – игра в Дании.

Точные сроки и дата начала матчей будут определены чуть позже.

Общий этап пройдет с сентября 2025 года до января 2026 года. Плей-офф пройдет с февраля по май 2026 года. Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 мая в Будапеште.

Как известно, "Кайрат" при жеребьевке попал в четвертую корзину.