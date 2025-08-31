Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"

Футбольный клуб "Кайрат" опубликовал официальное заявление о продаже билетов на предстоящие матчи Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В клубе отмечают, что распространяемая в социальных сетях информация о продаже или бронировании билетов на игру "Кайрат" – "Реал Мадрид" – ложная.

"Единственными официальными источниками информации о билетах являются сайт клуба и официальные аккаунты ФК "Кайрат" в социальных сетях", – говорится в официальном заявлении.

В клубе предупреждают, что на данный момент даты начала продажи билетов и ценовая политика еще не определены.

Казахстанцев настоятельно просят не доверять сторонним объявлениям и не совершать покупки через неофициальные каналы.

Ранее стали известны даты всех матчей в Лиге Чемпионов. Самая ожидаема игра ФК "Кайрат" состоится 30 сентября. Наши футболисты сразятся на домашнем поле с "Реал Мадридом".