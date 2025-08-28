#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Спорт

Казахстан лишили "золота" чемпионата мира по дзюдо в Болгарии

Спортсмены, ринг, бой, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 23:07 Фото: ijf.org
В столице Болгарии продолжается мировое первенство среди кадетов по дзюдо, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанский дзюдоист Мухаммедали Жылкайдар стал вторым на чемпионате мира по дзюдо в Софии. Он выступал в весовой категории до 66 кг.

В схватке за первое место казахстанский спортсмен досрочно уступил россиянину Рахиму Хамхоеву.

Индивидуальные соревнования на чемпионате мира завершатся 30 августа, а 31 августа состоятся смешанные командные соревнования.

Ранее мы сообщали о том, что четвертую медаль удалось завоевать казахстанцам на ЧМ по греко-римской борьбе U20.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Кайрат" установит уникальный рекорд Лиги чемпионов
Спорт
23:59, Сегодня
"Кайрат" установит уникальный рекорд Лиги чемпионов
Вторая ракетка Казахстана проиграла россиянке и покинула US Open-2025
Спорт
22:08, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана проиграла россиянке и покинула US Open-2025
"Реал Мадрид" прилетит в Алматы на матч с "Кайратом"
Спорт
21:47, Сегодня
"Реал Мадрид" прилетит в Алматы на матч с "Кайратом"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: