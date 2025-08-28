Казахстан лишили "золота" чемпионата мира по дзюдо в Болгарии

В столице Болгарии продолжается мировое первенство среди кадетов по дзюдо, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанский дзюдоист Мухаммедали Жылкайдар стал вторым на чемпионате мира по дзюдо в Софии. Он выступал в весовой категории до 66 кг.

В схватке за первое место казахстанский спортсмен досрочно уступил россиянину Рахиму Хамхоеву.

Индивидуальные соревнования на чемпионате мира завершатся 30 августа, а 31 августа состоятся смешанные командные соревнования.

