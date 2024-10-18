Казахстанская дзюдоистка победила француженку на чемпионате мира по дзюдо

Фото: Olympic.kz

17 октября в столице Узбекистана прошел второй соревновательный день чемпионата мира по дзюдо среди военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

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