Казахстанская дзюдоистка победила француженку на чемпионате мира по дзюдо
Фото: Olympic.kz
17 октября в столице Узбекистана прошел второй соревновательный день чемпионата мира по дзюдо среди военнослужащих, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, завоевала бронзовую медаль чемпионата.
В "малом финале" соперницей Берликаш стала француженка Нокес Манон.
Схватка за медаль чемпионата мира завершилась чистой победой Берликаш на "иппон".
Ранее Нурканат Серикбаев стал чемпионом мира по дзюдо среди военных среди мужчин.
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