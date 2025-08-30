#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстан уступил Кыргызстану на чемпионате мира по дзюдо в Болгарии

Казахстанская спортсменка, дзюдоистка, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 18:43 Фото: ijf.org
В столице Болгарии продолжается мировое первенство среди кадетов. Казахстанская дзюдоистка Рамиля Арыстанбекова (свыше 70 кг) провела схватку против кыргызстанки Акмаржан Турдажиевой, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, наша соотечественница уступила Акмаржан в схватке за выход в четвертьфинал.

Индивидуальные соревнования на чемпионате мира завершатся 30 августа, а 31 августа состоятся смешанные командные соревнования.

Ранее мы писали о том, что команда Казахстана по таэквондо отметилась второй медалью на этапе серии Гран-при в Муджу (Южная Корея).

Аксинья Титова
