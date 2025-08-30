Казахстан уступил Кыргызстану на чемпионате мира по дзюдо в Болгарии

В столице Болгарии продолжается мировое первенство среди кадетов. Казахстанская дзюдоистка Рамиля Арыстанбекова (свыше 70 кг) провела схватку против кыргызстанки Акмаржан Турдажиевой, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, наша соотечественница уступила Акмаржан в схватке за выход в четвертьфинал.

Индивидуальные соревнования на чемпионате мира завершатся 30 августа, а 31 августа состоятся смешанные командные соревнования.

